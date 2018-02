Cumbica: 2 são presos por furtar malas

Dois funcionários de uma empresa a serviço da companhia aérea American Airlines foram presos por furtar objetos de bagagens de passageiros, na noite de anteontem, no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos. O crime foi descoberto por meio do monitoramento da própria companhia, que comunicou o caso à Polícia Federal.

A suspeita começou quando uma supervisora da American Airlines viu, pelo circuito de câmeras, que algumas malas estavam abertas no setor de esteiras. O empregado que atuava no local era Bruno Lourenço, de 19 anos, que trabalhava para a empresa Vitsolo, prestadora de serviço da companhia aérea.

O agente federal, então, revistou a mochila de Lourenço e encontrou um chaveiro com a inscrição "Bubba Gump - Santa Monica - Restaurant e Market". Debaixo da bolsa, ainda estava uma camiseta amarela da Nike e um carregador da Apple.

Inicialmente, o rapaz alegou à polícia desconhecer os objetos. Depois, disse que achou o chaveiro no saguão do aeroporto e ficou com ele. Ainda durante o depoimento, o rapaz afirmou que alguns outros funcionários tinham o costume de furtar objetos das bagagens que passavam pelas esteiras. E apontou Wendell de Almeida, de 21 anos, que também foi preso.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mais dois funcionários da Vitsolo além dos dois acusados foram averiguados pelos policiais. Um deles afirmou aos policiais ter visto Lourenço furtando o carregador de uma mala e Almeida retirando a camiseta de outra. Os dois - que não tinham passagem pela polícia - acabaram autuados por furto qualificado na Delegacia da Polícia Civil do aeroporto.

A reportagem telefonou para a casa dos dois suspeitos, mas ninguém atendeu aos telefonemas na tarde de ontem.

A Vitsolo informou no fim da tarde que os dois acusados foram demitidos da empresa. Afirmou também que está apurando a ocorrência e, assim que terminar a investigação, vai se pronunciar publicamente.

Contatada no início da noite de ontem, a assessoria de imprensa da American Airlines informou que vai verificar o caso e que depois se manifestará.

Histórico. Não é a primeira vez que funcionários de empresas terceirizadas que trabalham para companhias aéreas são flagrados furtando bagagens nas esteiras de Cumbica.

Em fevereiro, a Polícia Civil prendeu seis funcionários que desviavam as malas de passageiros vindos em voos dos Estados Unidos.