Cultivo e porte de maconha ficam fora da discussão No julgamento no STF, a Associação Brasileira de Estudos Sociais do Uso de Psicoativos (Abesup) apresentou um pedido para que "condutas" como o cultivo doméstico da maconha também fossem reconhecidas legalmente. O relator do caso, Celso de Mello, negou o pedido com a justificativa de que seria uma ampliação do tema em discussão.