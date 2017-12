Cuidados ao contratar um curso

É importante ler bem e ficar atento a qualquer documento antes de assiná-lo e desconfiar das promessas verbais. Verifique se há reclamações da empresa nos órgãos de defesa do consumidor e se foram solucionadas. Devem constar no contrato o conteúdo do programa, a quantidade de aulas, a duração, a data de início e encerramento e as condições do cancelamento.

2.Como solicito o cancelamento? Se a contratação tiver sido feita por telefone ou internet, o prazo é de sete dias para desistir. Faça a rescisão por escrito, com cópia protocolada. Após esse prazo, o cancelamento deve ser feito conforme as regras do contrato.

3.Pago multa no caso de desistência? A multa de pode ser cobrada, mas o valor não pode ser abusivo, acima de 10% a 20%, por exemplo. E deve ser proporcional ao período que resta no contrato. / LUCIANA MAGALHÃES