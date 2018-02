Cuidados antes de pegar estrada

2.Cheque as condições das palhetas e do limpador de para-brisa. Boa parte dos motoristas só se lembra de verificar a palheta quando está chovendo e tem de usá-las. Outra dica importante é, ao verificar a reserva de água do limpador, adicionar detergentes específicos, para garantir boa visibilidade em qualquer condição.

3. Além de calibrar todos os pneus do carro, não esqueça de também deixar o estepe calibrado. Manter os pneus calibrados, alinhados e balanceados também previne desgaste. E não se esqueça de checar a situação do amortecedor.

4.Observe se o triângulo, o estepe e as ferramentas necessárias para uma eventual troca de pneu estão em ordem.

5.Por último, verifique os fluidos do carro. Óleo e água do motor devem estar em níveis adequados e dentro do prazo de validade. Também é preciso verificar a bateria.