Cuidado com fotos enganosas

2. Mesmo usando um site como mediador do negócio, tente, se possível, entrar em contato direto com o proprietário e conhecê-lo (mesmo que virtualmente) antes de fechar negócio. Peça telefone, e-mail, fotos e dicas do local. Também é importante ficar a par das regras, proibições ou restrições do prédio ou condomínio, se for o caso.

3. Fique atento às taxas de faxina do imóvel, ao seguro-aluguel e à comissão do site que fez o intermédio do negócio. Tudo isso pode encarecer o preço geral da estadia. Também coloque na conta gastos com supermercado.

4. Em sites que dão nota ao imóvel ou ao proprietário, leia com atenção as resenhas e faça um "filtro" nos problemas: não poder levar cachorro para a casa ou apartamento pode ou não ser um problema para você. Mas, se o local for barulhento à noite, certamente será um incômodo para dormir.

5. Se for você o anfitrião, tome os mesmos cuidados em obter referências do inquilino. Caso escolha alugar um quarto e permanecer em casa durante a estadia, familiarize-se com os hábitos da pessoa.