Cubatão tem pior média da década de ozônio e poeira A cidade de Cubatão, no litoral paulista, teve em 2010 o maior número de dias poluídos dos últimos dez anos. O ozônio se destacou negativamente e extrapolou os limites em 22 dias. O material particulado (poeira) também teve aumento. No centro industrial, foram 24 dias acima do padrão.