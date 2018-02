Cubatão 'salva' litoral e Vale do Ribeira As cidades da Baixada Santista e do Vale do Ribeira não sofrem com o desabastecimento de combustíveis observado na capital, com o movimento de protesto dos motoristas de caminhões-tanque, proibidos de trafegar pela Marginal do Tietê, desde segunda-feira. O abastecimento de combustíveis na região é feito pelo terminal de Cubatão, que é operado em conjunto pela Raizen (Shell e Esso), BR e Ipiranga.