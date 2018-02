Cubatão puxa para baixo ranking na Baixada Santista

E isso acontece três anos depois de a cidade divulgar estudo mostrando que nos 25 anos de aplicação do programa de recuperação ambiental houve redução de 98,9% nas emissões atmosféricas de material particulado em Cubatão, cidade conhecida na década de 1970 como Vale da Morte.

De acordo com a Coordenadora da Comissão Técnica de Meio Ambiente do Ciesp, Flávia Maria Barros de Oliveira Câmara, as indústrias investem na melhoria de equipamentos e a piora se deveu ao aumento da frota e ao clima. "O inverno de 2010 esteve entre os mais desfavoráveis à dispersão dos poluentes nos últimos 10 anos."