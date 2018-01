Cubanos trabalharão em área sem UPP no Rio Favelas das zonas norte e oeste do Rio começam a receber, na semana que vem, médicos cubanos enviados pelo programa Mais Médicos. Eles vão trabalhar em áreas conflagradas, algumas delas onde não há UPP. Ontem, os 65 profissionais se apresentam às coordenações das áreas, onde assistiram a palestras. Eles ainda esperam registro do Ministério da Saúde para começar a trabalhar.