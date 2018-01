Cubanos se isolam nos alojamentos

Alvo de polêmica, os médicos cubanos são discretos, não se expõem e só podem ser contatados nas unidades do Exército onde estão alojados com autorização do Comando Militar do Nordeste.

Os 96 profissionais que fazem curso de capacitação em Pernambuco e começam a trabalhar no dia 16 em municípios nordestinos e de Minas Gerais, dentro do programa Mais Médicos, cumprem uma rotina rígida e com pouca diversão.

Alojados no 10.º Esquadrão de Cavalaria Mecanizada, na BR-232, no bairro do Curado, no Recife, os homens só deixam a unidade nos dias de semana para irem, de ônibus, ao município de Vitória de Santo Antão, onde fazem um curso de capacitação que abrange legislação médica brasileira, aspectos sociais, econômicos e políticos do País e língua portuguesa. Saem cedo e voltam à noite.

Segundo os militares que faziam ontem a guarda do Esquadrão, nenhum deles nunca viu um médico sair nos dias de folga. "A única coisa que eles fazem aqui é ir à sala de internet, falar com a família", contou um deles, pedindo para não ser identificado. No primeiro fim de semana no Recife, um grupo de cinco médicos conheceu a praia de Boa Viagem, levado por um colega brasileiro. E só.

A imprensa está proibida de entrar no prédio e até mesmo de chamar um médico cubano que porventura passe na área interna. "Acesso só com autorização do comando, por meio de ofício", reiterou um militar, ao recomendar procurar a assessoria de comunicação do Comando. "Mas só na terça-feira porque não haverá expediente nesta segunda-feira." Os militares vão folgar para compensar o trabalho no feriado do Sete de Setembro.

Com as médicas não é diferente. Elas estão no 14.º Batalhão Logístico, no bairro de Afogados, e raramente deixam o local. "Às vezes, uma ou duas vão até uma lanchonete pertinho e voltam logo", informou um militar.

Fechados nas dependências dos alojamentos, os cubanos têm alguns momentos de lazer no próprio curso, que é ministrado em Vitória de Santo Antão, onde eles podem falar com a imprensa. Na sexta-feira, depois das atividades, eles assistiram a um grupo de frevo.