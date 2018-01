CT do São Paulo é pichado com símbolo do Corinthians e frases provocativas

SÃO PAULO - O muro do Centro de Treinamento (CT) do São Paulo Futebol Clube, na zona oeste da capital, foi pichado na madrugada desta terça-feira, 31, com símbolos da comemoração de cem anos do rival Corinthians e frases provocativas.

Entre as inscrições, havia referências à escolha do futuro estádio em Itaquera para sediar a abertura da Copa do Mundo de 2014 ("A Copa do Mundo é nossa") e ao desempenho dos times ("Eterna Freguesa"). Antes que o sol raiasse, funcionários do São Paulo cobriram as pichações com uma camada de tinta vermelha.

O centenário do Corinthians acontece na quarta-feira, 1º, mas o ponto alto da comemoração ocorre nesta terça. Em evento conjunto com o Clube dos 13, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva será homenageado no Parque São Jorge com o título de Torcedor Símbolo do Centenário. O evento marcará o anúncio oficial da construção do estádio.

A partir das 19h30, será realizado o Show da Virada no Vale do Anhangabaú. São esperadas mais de 50 mil pessoas.

(Com Raphael Ramos)