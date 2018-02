Cruzamento menos movimentado pode ter verde piscante

Conforme reportagem publicada pelo Estado anteontem, a CET já prepara uma segunda fase da Campanha de Proteção ao Pedestre, desta vez para evitar que quem está a pé atravesse fora da faixa ou no semáforo fechado.

As mudanças anunciadas ontem pela CET têm potencial de serem adotadas, futuramente, em todo o País. O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) está finalizando um novo Manual de Sinalização Semafórica e parte do grupo de trabalho que redige as novas regras tem técnicos da companhia. As mudanças atendem, também, pedido do Ministério Público Estadual, que havia solicitado informações, no fim de agosto, sobre os estudos de mudanças no tempo de travessia na cidade. A ação do MP acelerou o início das mudanças. /B.R.