Cruz Vermelha e Caritas do Rio recebem doações A Cruz Vermelha está recebendo doações de qualquer valor para o Rio. A razão social para depósito é Cruz Vermelha Brasileira Filial do Estado do Rio de Janeiro (Banco Real, agência 0201, conta 1793928-5). Colchonetes, travesseiros, roupas de cama, cobertores, água mineral e alimentos não perecíveis também podem ser doados na Praça da Cruz Vermelha, 10, no Centro do Rio.