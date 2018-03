Cruz Vermelha diz que reconstrução vai levar anos A Cruz Vermelha alerta que "muitos moradores" da região serrana do Rio ainda não foram atendidos pela ajuda humanitária, uma semana depois do desastre, e aponta que a crise "ainda não terminou". A entidade afirma que a catástrofe já é considerada uma das maiores das Américas no século 21 e que a reconstrução levará anos. Para a organização, nos próximos dias um número ainda maior de pessoas vai precisar de ajuda. "Muitas áreas não estão sendo atendidas", disse a entidade, que contabilizou 13,4 mil pessoas afetadas diretamente.