Cronograma

27 de março

Trecho Sul do Rodoanel

Apesar do atraso em alguns trechos, principalmente nos acessos às rodovias, a Dersa promete terminar as obras do Rodoanel Sul no fim do mês

Abril

Nova Marginal do Tietê

As novas pistas da Marginal devem aumentar a velocidade da via de 45,2 km/h para 59,1 km/h

Julho

Pontes sobre a Marginal

A Marginal do Tietê ainda vai ganhar quatro pontes e três novos viadutos - próximos das Pontes das Bandeiras, Presidente Dutra e Tatuapé.

Segundo semestre

Complexo Jacu-Pêssego

Hoje com 13 km, a via ganhará pontes, viadutos e vias rápidas que se estendem por 28 quilômetros entre o Rodoanel, em Mauá, e o Aeroporto Internacional de Cumbica, na cidade de Guarulhos