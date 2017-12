Críticos citam falta de segurança para os ciclistas

Também seria ideal criar uma ciclofaixa para testes antes de expandir a ideia para um bairro. Mas ele diz que a vantagem é "garantir um espaço para o ciclista, com menos veículos e um comportamento mais previsível dos condutores". Aílton Brasiliense Pires, presidente da Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP), diz que é temerária a integração de bicicletas e ônibus em uma cidade como São Paulo, com acidentes constantes. Ele diz ainda que o grande número de motos seria um complicador, uma vez que elas "invadiriam" o espaço.

Os ciclistas corresponderam a 4% dos mortos no trânsito da capital em 2009 (61 casos). Entre ciclistas, as opiniões também variam. Antônio Zeituni, de 66 anos, diz que toda iniciativa pró-bicicleta é válida. "Eu usaria." Já o analista programador Eliezér Martins, de 27 anos, mostra-se favorável às ciclofaixas, mas teme a presença dos ônibus. Ele ainda considera o motorista do coletivo "o maior inimigo do ciclista".