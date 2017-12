Um dos mais famosos cartões-postais do Rio, o Cristo Redentor ficará aberto 24 horas durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), entre os dias 23 e 28 de julho. A única exceção acontecerá se for confirmada a ida do papa Francisco ao monumento. Nesse caso, durante a visita, o acesso ficará restrito. A agenda do papa será divulgada na terça-feira. Nos dias do evento, a venda de ingressos será só pela internet, com hora marcada. Haverá reforço da Polícia Militar, para permitir o funcionamento dia e noite da estação do trem. Estima-se que o movimento aumente 30%, chegando à média de 4 mil visitantes por dia.