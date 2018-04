Cristina Mortágua é presa ao agredir delegada no Rio

Durante depoimento à delegada de plantão Daniela Rebello, o jovem mostrou uma sacola cheia de medicamentos, que segundo ele eram diluídos por Cristina e autoaplicados na veia.

Enquanto ele prestava queixa, Cristina jogou um aparelho celular na cabeça do adolescente e foi retirada da delegacia. A delegada acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para tentar acalmar a ex-modelo. Segundo a polícia, neste momento ela passou a gritar dizendo que não seria atendida e por fim tentou se jogar na frente dos carros que passavam.

A ex-modelo voltou para o interior da delegacia e foi avisada pela delegada que representantes do Conselho Tutelar estavam a caminho. Mais nervosa ainda, Cristina passou a xingar e a agredir os policiais e deu uma "joelhada" no abdômen da delegada. Ela foi presa em flagrante por desacato, resistência e injúria. A fiança, estipulada em R$ 3 mil, ainda não havia sido paga até as 17 horas de ontem.

Histórico. Na década de 1990, a ex-modelo teve um filho com o jogador de futebol Edmundo, então atacante do Palmeiras. No início de março de 2010, vídeos e fotos de um ensaio sensual de Cristina com o filho, então com 15 anos, circularam pela internet. Em uma delas, a ex-modelo beijava o filho na boca. Em outra, estava de topless abraçada ao jovem. Na ocasião, Edmundo a criticou por expor o garoto.

Por conta do ensaio, Cristina foi processada por incesto e pedofilia na Vara da Infância e Juventude do Rio de Janeiro. Na ocasião, a Justiça determinou a retirada do ar de todas as fotos do ensaio.