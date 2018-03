Criminosos usam ônibus para roubar caixa eletrônico na zona sul

Um grupo armado usou um ônibus para invadir uma farmácia e roubar um caixa eletrônico no bairro de Cidade Dutra, na zona sul, na madrugada desta segunda-feira. Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu às 4h da manhã, na Avenida Antônio Carlos Benjamin dos Santos.

O bando utilizou o veículo para se chocar contra a porta de aço do comércio. Assim que viram uma viatura que fazia ronda na região, os criminosos atiraram contra os policiais. A polícia foi chamada para conter a ação. Houve troca de tiros e um PM ficou ferido. Ele foi socorrido e levado ao Hospital do Grajaú, onde ainda está em atendimento médico. Os criminosos fugiram e não conseguiram levar o dinheiro do caixa eletrônico .