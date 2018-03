Criminosos tentam furtar caixa eletrônico e subornar PMs na zona sul

Dois homens tentaram furtar o dinheiro de um caixa eletrônico de uma agência bancária da Avenida Santo Amaro, zona sul de São Paulo. O ajudante de cozinha R.C., de 30 anos, e o ajudante geral R.G.M., de 23, foram presos em flagrante, por volta de 1h15 desta terça-feira, dia 10. A dupla tentou subornar os policiais, oferecendo R$ 12 mil para não ser presa.

A Polícia Militar foi chamada e, assim que chegaram ao banco, os policiais encontraram uma placa improvisada no vidro onde estava escrito “quebrado”. Também havia sinais de arrombamento nas portas. Dentro da agência, os dois criminosos estavam tentando furar a porta de aço do cofre do caixa.

Os policiais apreenderam quatro celulares e duas mochilas com diversas ferramentas, como furadeira, brocas, uma barra de ferro e luvas.

Para serem liberados, os homens ofereceram R$ 12 mil. Uma terceira pessoa não identificada ligou em um dos celulares apreendidos pela polícia e disse aos policiais que deixaria o dinheiro em um orelhão da Rua Flórida.

Um dos policiais foi até o local e encontrou o dinheiro dentro de uma caixa de papelão. O carro do ajudante de cozinha, um Citroën Xsara preto, foi localizado próximo ao local. Em outra rua, os policiais encontraram um furgão Peugeot branco que também pertence aos suspeitos.

A dupla foi presa em flagrante, levada ao 11º DP, em Santo Amaro, e indiciada por tentativa de furto qualificado e corrupção ativa. O dinheiro foi entregue ao delegado e os suspeitos permanecem presos.