Criminosos tentam executar policial em pizzaria de São Miguel Paulista

Bruno Lupion, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Criminosos tentaram executar um policial militar em uma pizzaria de São Miguel Paulista, zona leste da capital, na noite de quinta-feira, 12. Ele foi baleado várias vezes e permanecia internado em estado grave até a manhã desta sexta-feira, 13.

A vítima é primo do dono da pizzaria e tinha ido ao local convidá-lo para uma festa na quadra da escola de samba Vai-Vai nesta sexta-feira. Segundo o proprietário do estabelecimento, o policial toca cavaquinho e disputa o concurso para escolha do próximo samba-enredo da escola.

Os criminosos - em número ainda desconhecido - chegaram por volta das 20 horas, entraram na pizzaria e tentaram executar a vítima, de 36 anos, com vários tiros. Um homem de 30 anos que estava no local também foi atingido na perna e um dos entregadores, que escapou ileso, teve seu moletom perfurado por uma bala.

O policial militar foi encaminhado ao Hospital Tide Setúbal, e o crime registrado no 22º DP (São Miguel Paulista).