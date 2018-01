Criminosos são baleados pela PM na zona sul após roubo de carro

SÃO PAULO - Dois criminosos foram baleados na madrugada desta sexta-feira, próximo ao cruzamento da Avenida Professor Vicente Rao com a Avenida Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. Segundo a PM, uma viatura se deparou às 4h45 com os bandidos, que haviam roubado um veículo. Houve troca de tiros e os ladrões foram alvejados.

Os dois homens baleados foram levados para o Pronto Socorro do Hospital São Paulo.

A polícia permanece no local. Uma das pistas da Avenida Professor Vicente Rao está bloqueada no sentido Marginal do Pinheiros. Segundo a CET, há lentidão apenas nas proximidades do local onde ocorreu o tiroteio.