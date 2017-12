Criminosos roubam cofre de banco no interior de São Paulo

SOROCABA - Bandidos voltaram a invadir uma agência bancária no centro de Conchas, na região de Sorocaba, no interior de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira, 12. Porém, desta vez, os alvos não eram os caixas automáticos, como em ações anteriores. Com o uso de maçarico e explosivos, o bando arrombou o cofre principal da agência e saqueou o dinheiro. A explosão danificou o prédio, mas os caixas eletrônicos localizados no saguão da agência ficaram intactos. O valor roubado não foi informado. Não houve perseguição e ninguém foi preso.

Foi o primeiro ataque a bancos da cidade em 2015. No ano passado, os 16,2 mil habitantes conviveram com ações criminosas contra as agências bancárias locais. Foram quatro ataques com explosivos, o último no dia 11 de dezembro.

Em uma das ações, os bandidos alvejaram o prédio do fórum com tiros de fuzil. Em 2013, durante um dos ataques, o cabo da Polícia Militar Antonio Machado Vieira Neto foi assassinado com um tiro de fuzil.

Neste fim de semana, foram registrados outros ataques na região. Na sexta-feira, 9, os bandidos explodiram uma agência em Cesário Lange e, no sábado, 10, em Guareí.