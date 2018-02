Criminosos roubam carro com cão dentro na zona leste de SP

SÃO PAULO - Um cão da raça fox paulistinha chamado Snif, de 15 anos, está desaparecido desde a última terça-feira, 23, quando foi roubado por criminosos armados na Avenida São Miguel, zona leste de São Paulo.

De acordo com Natália Montezel, de 22 anos, proprietária do cachorro, a mãe dela e uma tia seguiam pela via com Snif em um Astra, por volta das 20h30. Elas estavam a caminho de um hospital veterinário que pudesse atender o animal, diagnosticado com câncer e pneumonia. "Estou horrorizada com tudo isso. Quero ele de volta", diz Natália. A mãe dela e a tia acabaram sendo abordadas por uma dupla armada, que exigiu o veículo. Ninguém ficou ferido. O carro, o cão e um celular da família foram roubados.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Natália, que cursa o último ano de Medicina Veterinária, ainda mandou dezenas de mensagens de texto para o celular que estava com os bandidos explicando o problema de saúde do animal, mas ela não obteve resposta.Qualquer informação sobre Snif pode ser dada pelo celular (11) 97588-0506.

A Polícia Civil também apura o caso. Até a tarde desta sexta-feira o carro também não tinha sido localizado pelos investigadores.