Criminosos roubam carga de celulares de R$ 2,5 mi em Campinas

SOROCABA - Uma quadrilha fortemente armada rendeu funcionários e vigilantes e roubou um carregamento de telefones celulares de última geração que era levado do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, para Sumaré, na noite desta segunda-feira, 6. A carga, avaliada em R$ 2,5 milhões, segundo a Polícia Militar, foi transferida para veículos usados pelos bandidos na fuga. Até a manhã desta terça-feira, 7, ninguém tinha sido preso.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O caminhão usado no transporte foi interceptado pelos criminosos no km 1 da Rodovia Adalberto Panzan, que interliga as Rodovias Anhanguera e Bandeirantes, em Campinas.

Os bandidos, armados com fuzis e pistolas, chegaram em vários carros, renderam os vigilantes que faziam a escolta da carga e obrigaram o motorista do caminhão a parar o veículo no acostamento.

Os reféns ficaram sob a mira das armas no baú do caminhão, enquanto a carga era transferida para uma van em pelo menos três automóveis. Após a fuga dos criminosos, os vigilantes chamaram a polícia. Uma pistola possivelmente deixada pelos ladrões foi apreendida.