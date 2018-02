Criminosos que invadiram banco se entregam na zona oeste de SP

SÃO PAULO - Doze ladrões que invadiram uma agência do banco Santander na Avenida Presidente Altino, na região do Jaguaré, zona oeste de São Paulo, foram presas no início da noite desta quinta-feira, 25. Eles ficaram por cerca de duas horas dentro do local antes de se entregarem.

Segundo informações iniciais da Polícia Militar, haveria apenas seis criminosos no local, mas o número foi corrigido e confirmado o envolvimento de dez homens e duas mulheres na ação. Pelo menos oito pessoas foram feitas reféns, entre eles seis mulheres e dois homens. Foram apreendidos cinco revólveres e duas pistolas com os criminosos, mas ninguém ficou ferido.

Atualizado às 20h30.