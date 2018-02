Criminosos passam de carro e matam jovem Um jovem identificado como Fernando Henrique de Souza Cruz, de 24 anos, foi assassinado com vários tiros na madrugada de ontem em Itapevi, na Grande São Paulo. PMs acharam o rapaz morto. Os tiros teriam sido disparados por dois homens que, em um carro se aproximaram do rapaz, desceram e abriram fogo. Próximo do corpo, foram achadas cápsulas de balas de pistola calibre 9 milímetros. Não se sabe ainda o que motivou o crime, que será investigado pela Delegacia de Homicídios.