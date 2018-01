Criminosos invadem shopping na Mooca, zona leste de SP

SÃO PAULO - Ao menos cinco assaltantes invadiram um shopping na zona leste de São Paulo na noite deste sábado, 1º de outubro. A Polícia Militar recebeu o chamado pouco antes do encerramento do horário comercial do centro. Não houve feridos e, até o momento, a carga não foi recuperada e ninguém foi preso.

Por volta das 21h45 criminosos entraram no Mooca Plaza Shopping, próximo à estação Sacomã, da linha Verde do metrô. Por meio de nota, o shopping informou que o assalto ocorreu em uma das lojas de suas dependências. A ação teve início próximo ao horário de fechamento do centro de compras, e não houve vítimas, segundo a nota. O empreendimento diz que está à disposição das autoridades e colabora para a investigação do caso.

O caso foi registrado na 56º DP (Vila Alpina), mas a reportagem não conseguiu acesso ao boletim de ocorrência.