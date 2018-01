Criminosos invadem agência e explodem caixas eletrônicos em Itariri

SOROCABA - Ao menos dez homens armados invadiram uma agência da Caixa Econômica Federal e explodiram dois caixas eletrônicos, na madrugada desta quinta-feira, 26, em Itariri, no Vale do Ribeira. Os criminosos chegaram ao local, no centro da cidade, em três carros. Com armas de longo alcance, eles fizeram disparos para impedir a aproximação de uma viatura da Polícia Militar que fazia patrulhamento. O veículo não foi atingido.

Depois de roubar o dinheiro dos caixas, os bandidos fugiram em direção à cidade de Sete Barras. Para dificultar a perseguição, eles espalharam pregos e grampos metálicos pela rua. Ninguém foi preso.

Outros ataques. Foi o terceiro ataques a bancos no interior em menos de uma semana. Na quarta-feira, 25, ao menos 20 homens explodiram os cofres das agências do Banco do Brasil e do Bradesco, em Araçariguama. Com tiros de fuzil, os criminosos mantiveram a polícia à distância. Uma mulher ficou ferida em um acidente de carro causado pelos ataques.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No sábado, 21, um grupo armado invadiu o Terminal Rodoviário de São Roque e explodiu um caixa eletrônico da Caixa. A explosão destruiu o equipamento e danificou o terminal, destruindo também um conjunto de cadeiras reservadas aos passageiros. Os bandidos fugiram com o dinheiro.

As estatísticas da Secretaria da Segurança Pública do Estado registram ataques com explosivos junto com outras ocorrências de roubos a banco. Em 2016, foram registrados 137 ataques a bancos no Estado. Em 2015, tinham sido 159.