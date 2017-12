Criminosos incendeiam ônibus na zona leste de São Paulo

SÃO PAULO - Criminosos ainda não identificados incendiaram um ônibus na tarde deste sábado, 23, na zona leste de São Paulo. O veículo foi tomado por um grupo, que pediu que os passageiros desembarcassem antes de iniciar o incêndio. Ninguém ficou ferido e a polícia procura pelos suspeitos na região.

As informações foram cedidas pela Polícia Militar, que foi acionada às 17h30 deste sábado para atuar na ocorrência. O ônibus foi tomado no cruzamento da Avenida Marechal Tito com a Rua Estevão Ribeiro Garcia, no bairro de Itaim Paulista. O trânsito teve de ser desviado para vias próximas em razão do ataque.

A PM declarou não saber a motivação para o ataque e o caso foi registrado no 50.º Distrito Policial, que deverá apurar as circunstâncias do crime. Um caso similar já havia ocorrido na região no dia 7 de maio, quando dois ônibus foram impedidos de seguir viagem e acabaram incendiados. Naquela oportunidade, os moradores protestavam contra o assassinato de uma menina de nove anos registrado no bairro.