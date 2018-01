Criminosos incendeiam dois ônibus em Guarulhos

Dois ônibus foram incendiados por vândalos em um intervalo de menos de uma hora entre o final da noite de sábado, 27, e o início da madrugada deste domingo, 28, na cidade de Guarulhos, na região leste da Grande São Paulo. Até as 2 horas, nenhum suspeito havia sido preso. Às 23h50 um grupo, dividido em 3 motos, parou um coletivo da Viação Guarulhos na Avenida Silvestre Pires de Freitas, no bairro do Taboão. Dizendo que pertenciam à facção criminosa Primeiro Comando da Capital(PCC), os vândalos ordenaram que todos descessem e atearam fogo no ônibus. Quase uma hora depois, também armada, uma dupla em uma moto abordou o motorista de um ônibus da Viação Transguarulhense na Rua Eduardo Froner "Pau Torto", no Parque Brasília, e incendiou o coletivo após todos os ocupantes descerem. Em nenhum dos casos, segundo as primeiras informações da polícia, houve feridos.