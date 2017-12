Criminosos fugiram com R$ 3,3 milhões da Prosegur em Santos

SOROCABA - A quadrilha que assaltou a empresa de transporte de valores Prosegur, em Santos, no início de abril, conseguiu fugir com R$ 3,3 milhões dos R$ 12,2 milhões roubados da empresa, segundo apuração da Polícia Civil divulgada nesta quarta-feira, 4.

A maior parte do montante, R$ 8,9 milhões, foi recuperada pela polícia após a perseguição aos criminosos. Os malotes com o dinheiro estavam em carros abandonados pela quadrilha na rodovia Anchieta. Dois policiais e um morador de rua morreram em tiroteios durante a fuga do bando.

O ataque, ocorrido no dia 4 de abril, no bairro do Macuco, chegou a ser comparado ao assalto à empresa Protege, no mês anterior, em Campinas. Naquela ocasião, embora não tenha havido confirmação oficial, a polícia acreditava que os criminosos levaram R$ 50 milhões. A Polícia Civil de Santos não explicou como chegou ao montante divulgado. A Prosegur não se manifestou sobre o valor.

As investigações correm em sigilo, decretado pela Justiça a pedido da Delegacia de Investigações Gerais (DIG).