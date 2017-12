Criminosos fogem após explodir carro-forte na Régis Bittencourt

SÃO PAULO - Ao menos cinco criminosos atacaram um carro-forte, usaram explosivos para roubar parte do dinheiro transportado e fugiram pela Rodovia Régis Bittencourt, em Miracatu, no interior de São Paulo, na noite desta segunda-feira, 12. Conforme a Polícia Civil da cidade, o grupo usou um caminhão-baú e um carro para fechar a rodovia, no quilômetro 385, e disparou tiros de fuzil contra o carro-forte da empresa Protege.

Os seguranças correram e se esconderam no mato próximo ao acostamento. Em seguida, a quadrilha espalhou bananas de dinamite para provocar a explosão e levou parte do dinheiro na fuga. O valor ainda não foi divulgado.

Notas de dinheiro queimadas e destroços do veículo ficaram espalhadas pela rodovia. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. Viaturas fazem buscas na região.