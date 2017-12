Criminosos explodem caixas eletrônicos no Morumbi

Atualizado às 11h

SÃO PAULO - Criminosos encapuzados explodiram caixas eletrônicos de uma agência do banco Santander na Avenida dos Tajuras, no Morumbi, zona sul, na madrugada desta terça-feira, 20. De acordo com a Polícia Militar, o bando estava armado com metralhadoras e fuzis e dominou motoristas que passavam pela avenida para bloquear a via por volta das 3h40.

Ainda segundo a PM, o uso de explosivos destruiu parcialmente a agência, mas ninguém ficou ferido. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o caso será investigado pelo 34° Distrito Policial (Vila Sônia).

Em nota, o Santander confirmou o furto e disse que está colaborando com as investigações policiais.

Osasco. Também na madrugada desta terça-feira, criminosos tentaram explodir um caixa eletrônico dentro do Terminal Rodoviário de Osasco, na Grande São Paulo, que fica na Rua Erasmo Braga. Segundo a SSP, o Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar retirou o material explosivo após receber a denúncia de um funcionário do terminal, que teria escutado a ação do bando.

Em depoimento à polícia, o funcionário contou que ouviu vozes masculinas por volta das 2h da manhã e que, em seguida, um carro saiu bruscamente do local. Por estar desconfiado, ele olhou por uma pequena porta e viu o explosivo. Ninguém ficou ferido e o caso será investigado pelo 9° DP de Osasco.