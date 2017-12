Criminosos explodem caixas eletrônicos no interior de São Paulo

SOROCABA - Bandidos armados explodiram caixas automáticos em duas agências bancárias de Guapiara, na região de Sorocaba, no interior de São Paulo, e dentro de um parque industrial, em Cotia, na Grande São Paulo, na madrugada desta sexta-feira, 6. Na noite anterior, os criminosos já haviam atacado o caixa de uma empresa, em Cerquilho, e efetuado disparos para manter os funcionários à distância. Já são mais de 40 ataques a caixas bancários neste ano no Estado de São Paulo.

Em Guapiara, dez homens invadiram a região central em dois carros e duas motos e atiraram para o alto para dispersar um grupo de pessoas que estava em uma praça, em frente às agências.

Depois de explodir os caixas e parte das agências, o grupo rendeu dois caminhoneiros na entrada da cidade e obrigou-os a atravessar os caminhões na via de acesso para bloquear a pista e evitar eventual perseguição. O bando fugiu. O valor roubado não foi divulgado.

No mesmo horário do ataque no interior, seis homens armados com fuzis explodiram dois caixas eletrônicos instalados no interior de um condomínio industrial, no km 30 da Rodovia Raposo Tavares, em Cotia. Os criminosos chegaram em três carros e renderam o vigia, roubando sua arma. A Polícia Militar chegou depois que o bando havia fugido com o dinheiro - o valor não foi divulgado. Até a tarde desta sexta-feira, ninguém tinha sido preso.