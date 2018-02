Criminosos explodem caixas eletrônicos na Rodovia Castelo Branco

SOROCABA - Um grupo de criminosos explodiu dois caixas eletrônicos 24 horas instalados em um complexo comercial na Rodovia Castelo Branco, em São Roque, no interior de São Paulo, na madrugada desta quinta-feira, 9. Os bandidos abordaram os funcionários do posto de combustível e os vigias de um restaurante para terem acesso aos equipamentos. Eles ainda fizeram disparos com fuzis para assustar os frequentadores do local.

Câmeras de vídeo instaladas no posto mostram que pelo menos quatro homens participaram da ação. Um deles portava uma arma com mira a laser. As imagens, requisitadas pela Polícia Militar, mostram a sequência das explosões. Os bandidos fugiram em um único veículo.

Até o início da tarde desta quinta-feira, ninguém tinha sido preso. O valor roubado dos caixas não foi informado.