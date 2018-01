Criminosos explodem caixas eletrônico em shopping do litoral

SOROCABA - Criminosos invadiram um shopping na Praia de Boiçucanga, costa sul de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, e explodiram três caixas eletrônicos, na madrugada desta sexta-feira, 11. De acordo com a Polícia Militar, dez homens armados e encapuzados participaram da ação. Foram explodidos dois caixas 24 horas e um caixa do Bradesco.

Parte do teto do shopping desabou, e vitrines de várias lojas ficaram estilhaçadas. Uma viatura da PM se dirigiu ao local e foi recebida a tiros. Ninguém ficou ferido.

Três carros usados pelos criminosos em fuga foram abandonados nas imediações da Rodovia Rio-Santos (SP-55). Policiais do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) resgataram e detonaram duas dinamites que a quadrilha abandonou durante a fuga. Ninguém foi preso. O valor roubado não foi informado.

Foi a segunda ação no Estado em 24 horas: nesta quinta-feira, 10, um bando armado havia explodido os caixas de uma agência em Capela do Alto, na região de Sorocaba, no interior.