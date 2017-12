Bando explode caixas eletrônicos em Itu

SOROCABA – Criminosos explodiram dois caixas automáticos de um posto bancário, na madrugada deste domingo, 26, em Itu, interior de São Paulo. Os bandidos desceram de dois carros portando armas longas e arrombaram o local, na Vila Martins, instalando explosivos nos equipamentos.

Um morador viu a chegada da quadrilha e telefonou ao 190 da Polícia Militar, mas quando a viatura chegou, os criminosos já haviam explodido os caixas e fugido com o dinheiro de um deles. O cofre de um dos equipamentos não abriu.

Um bastão de dinamite deixado no local pelos assaltantes foi retirado por uma equipe do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da PM. Ninguém foi preso. O valor levado pelos criminosos não foi divulgado.

Na quinta-feira, 23, sete homens armados com fuzis invadiram um centro educacional em Indaiatuba, cidade vizinha, e explodiram dois caixas eletrônicos, fugindo com o dinheiro. A ação dos bandidos foi filmada por 70 câmeras de monitoramento, mas ninguém foi preso.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Apenas na região de Sorocaba, o Departamento de Planejamento e Administração da Polícia Civil contabilizou 102 ataques a caixas eletrônicos com explosivos entre janeiro de 2014 e junho deste ano. Para a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, no entanto, houve redução de 38% nesse tipo de crime no Estado nos primeiros cinco meses deste ano, em comparação com o ano passado.