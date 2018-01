Criminosos explodem caixas eletrônicos em dois bancos de Conchal

SOROCABA - Cerca de 15 homens portando armas longas invadiram as agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal e explodiram três caixas eletrônicos, na madrugada desta quarta-feira, 14, em Conchal, no interior de São Paulo.

O ataque aconteceu às 4 horas, quando os bandidos ocuparam a região central da cidade, de 26,9 mil habitantes, e fizeram muitos disparos de fuzil, deixando a população em pânico.

As explosões foram ouvidas em toda a cidade e causaram grandes danos nas agências, que ocupam prédios vizinhos. Os criminosos fugiram em cinco veículos. A Polícia Militar foi mobilizada, mas até as 9 horas ninguém tinha sido preso. O valor levado pela quadrilha não foi divulgado

Ataques. Na semana passada, bandos armados já haviam atacado caixas eletrônicos em duas cidades do interior paulista. Em São José dos Campos, dois caixas do Santander e um do Itaú foram explodidos na Universidade do Vale do Paraíba (Univap), em São José dos Campos.

No mesmo dia, criminosos explodiram o caixa de uma agência do Banco do Brasil na cidade de Planalto.