Criminosos explodem caixas eletrônicos em Araçoiaba da Serra

SOROCABA - Um grupo armado explodiu uma agência do Bradesco, na madrugada desta sexta-feira, 3, em Araçoiaba da Serra, região de Sorocaba, interior de São Paulo. Os criminosos usaram dinamites para estourar três caixas, mas a força da explosão destruiu a parte interna e a fachada do banco. Ninguém foi preso. Foi o segundo ataque a bancos com explosivos na cidade em menos de dois meses.

De acordo com a Polícia Militar, os homens chegaram às 4 horas em pelo menos um carro e fizeram disparos para amedrontar um grupo de moradores que saía para o trabalho no campo. Em seguida ocorreram as explosões. O valor roubado não foi informado.

No final de maio, o alvo dos bandidos foi uma agência do Banco do Brasil, que também ficou destruída. Na ocasião, os criminosos também fizeram disparos com armas de fogo para impedir que alguns veículos passassem pela frente da agência.