Criminosos explodem caixas automáticos no interior de São Paulo

SOROCABA - Bandidos explodiram dois caixas eletrônicos instalados em um supermercado, nesta quinta-feira, 26, em Jarinu, na região de Jundiaí, no interior de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, os equipamentos ficavam do lado de fora do estabelecimento localizado no bairro Nova Trieste, em um pátio usado como estacionamento.

Ainda segundo a polícia, os caixas ficaram destruídos, mas um dos cofres não abriu. O barulho das explosões assustou os moradores. Pessoas que o ouviram chamaram a polícia, mas ninguém foi preso. O valor levado pelos criminosos não foi divulgado.

Desde janeiro, já ocorreram mais de 50 ataques a caixas bancários com explosivos no Estado de São Paulo, 28 só na Grande São Paulo. Na madrugada desta sexta-feira, 27, criminosos explodiram um caixa em Guarulhos. O governador Geraldo Alckmin (PSDB) negocia com o governo federal e o parlamento medidas de endurecimento contra o roubo com uso de explosivos.