Criminosos explodem caixa eletrônico na zona oeste de São Paulo

SÃO PAULO - Um caixa eletrônico da Caixa Econômica Federal foi explodido na madrugada deste domingo, 8, na zona oeste de São Paulo. Criminosos invadiram um centro comercial que abrigava o terminal e implantaram os explosivos no local, que ficou completamente destruído. A Polícia Militar foi acionada para a região e chegou a trocar tiros com os suspeitos, mas ninguém foi detido.

O caso teve início às 4h15 deste domingo, quando o caixa localizado na Avenida Diógenes Ribeiro, no bairro de Pinheiros, foi explodido. Um outro terminal vizinho ao caixa atacado ficou intacto. Após serem acionados para a região, policiais chegaram a trocar tiros com os suspeitos. Estabelecimentos comerciais vizinhos à cena do crime amanheceram com marcas de tiros em suas fachadas.

A ocorrência deverá ser apurada pela Polícia Federal, onde o boletim foi registrado.