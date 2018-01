Criminosos explodem caixa eletrônico na zona leste de SP

O caixa eletrônico do banco Itaú de um posto de gasolina da zona leste de São Paulo foi destruído na madrugada desta sexta-feira, 29, durante uma suposta tentativa de furto. O estabelecimento fica na esquina da Avenida Valdemar Tietz com a Rua César Dias, no Conjunto Habitacional (Cohab) Arthur Alvim I.

A polícia acredita que a quantidade de explosivos utilizadas pelos criminosos tenha sido exagerada, de acordo com o estado em que ficou o quiosque do banco. Não se sabe ainda se algo foi levado da máquina. Policiais militares do 39º Batalhão, que possuem uma base na região, chegaram rapidamente ao local, por volta das 4 horas, após serem acionados por moradores que escutaram o estrondo.

Um outro caixa eletrônico instalado no pátio do posto ficou intacto. A polícia ainda busca informações sobre quantos eram os criminosos, se estavam a pé ou se fugiram em algum veículo. O estabelecimento estava fechado no momento em que o quiosque foi destruído.