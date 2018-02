Criminosos explodem caixa eletrônico na Grande SP

Pedro da Rocha, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Criminosos explodiram um caixa eletrônico em Vargem Grande Paulista, na Região Metropolitana de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira, 5. Os bandidos conseguiram fugir e ninguém foi preso.

De acordo com a Polícia Militar (PM), por volta de 1h20, homens armados renderam o vigia de um posto de gasolina. Eles colocaram explosivos no caixa eletrônico do Bradesco e detonaram. Ainda não há informações sobre a quantia levada pelo grupo.