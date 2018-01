Criminosos explodem caixa eletrônico do Shopping Jardim Sul

Atualizado às 12h18

SÃO PAULO - Bandidos explodiram um caixa eletrônico no estacionamento do Shopping Jardim Sul, no Morumbi, zona sul de São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 12, e levaram uma quantia ainda não revelada pela Polícia Militar. O centro de compras estava fechado no momento do ataque. Ninguém ficou ferido na ação, segundo a PM.

Acionada às 5h44, a polícia enviou ao local o esquadrão antibombas do Grupo de Operações Táticas Especiais (Gate) por causa de um artefato suspeito deixado para trás.

MORUMBIBandidos tentam explodir caixa eletrônico em shopping no Morumbi, zona sul da capital paulista.Imagens: Felipe Palma Posted by Rádio Estadão on Sexta, 12 de junho de 2015

Os criminosos destruíram um caixa do Banco do Brasil e teriam tentado explodir também um segundo equipamento, mas não conseguiram. A dinamite teria ficado no local.

Até as 9h desta sexta-feira, ninguém foi preso. A ocorrência foi registrada no 89º Distrito Policial (Jardim Taboão).

Em nota, o Shopping Jardim Sul informou que funciona normalmente nesta sexta-feira, já que a ocorrência aconteceu na madrugada, quando o estabelecimento estava fechado. O centro de compras disse ainda que "vem colaborando com as autoridades para a resolução do caso".