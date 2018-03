Criminosos explodem caixa eletrônico e trocam tiros com PMs em Mauá

SÃO PAULO - Assaltantes fortemente armados explodiram um caixa eletrônico de uma agência do Banco do Brasil no município de Mauá, na região metropolitana de São Paulo, na madrugada desta quarta-feira, 26.

A agência fica na esquina da Avenida Castelo Branco com a Rua Agenor Freire de Moraes, no bairro Jardim Zaira, ao lado de um posto da Guarda Civil Metropolitana. O crime aconteceu por volta das 4h30.

A quadrilha rendeu uma viatura do Corpo de Bombeiros que passava por acaso na rua, usou o caminhão como barricada e fez os agentes de reféns, segundo informações da Polícia Militar.

Para despistar os policiais, a quadrilha explodiu a entrada de um supermercado em região próxima à agência.

No entanto, a PM conseguiu chegar a tempo e pegar a quadrilha em flagrante na agência bancária. Houve intensa troca de tiros, mas ninguém ficou ferido. Todos os assaltantes conseguiram fugir.

Pela manhã, os vidros da agência estavam estourados e havia danos também no segundo andar do prédio. Não há informações sobre a quantia levada.

A perícia ainda está sendo feita no local e as investigações devem seguir no 4º Distrito Policial (Jardim Zaira) de Mauá.