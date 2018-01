Grupo explode caixa eletrônico e mata mulher em Bertioga

SOROCABA - Depois de explodir um caixa eletrônico em um condomínio fechado, na Praia da Boraceia, em Bertioga, litoral paulista, nesta quarta-feira, 7, criminosos fizeram disparos e atingiram uma moradora que passava de carro com as filhas. A mulher baleada foi socorrida, mas morreu ao chegar ao hospital. As duas filhas que também estavam no carro não sofreram ferimentos.

O crime aconteceu por volta de 4 horas da madrugada. O bando fugiu pela Rodovia Rio-São Paulo. A Polícia Militar não tinha informações sobre a quantia levada pelos criminosos. Um cerco foi montado na região com apoio do policiamento rodoviário.

O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da PM foi chamado para retirar explosivos deixados pelos criminosos próximo do caixa atacado.