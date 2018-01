Criminosos explodem caixa bancário em Guariba

SOROCABA – Criminosos foram surpreendidos por policiais militares logo após explodirem um caixa bancário automático, na madrugada desta sexta-feira (5), em Guariba, região central do Estado de São Paulo. Houve troca de tiros e os suspeitos não tiveram tempo de recolher o dinheiro do caixa. Eles conseguiram furar o cerco policial e fugiram num carro, sem levar nada.

O ataque ocorreu por volta das 2 horas, num posto de combustível, no centro. Em razão do feriado de Corpus Christi, havia gente nas ruas e a Polícia Militar foi avisada. A base policial fica próxima e os policiais chegaram em duas viaturas, mas os bandidos já tinham um carro pronto para a fuga. Após o tiroteio, houve perseguição, mas os criminosos escaparam. Ninguém ficou ferido. Imagens de câmeras instaladas no local serão analisadas.