Criminosos explodem agência no décimo ataque em Conchas

SOROCABA – Bandidos armados explodiram quatro caixas eletrônicos de uma agência do Banco do Brasil em Conchas, na região de Botucatu, na madrugada deste sábado (9). Foi o segundo ataque deste ano à mesma agência e o décimo a bancos da cidade de 16,2 mil habitantes desde 2003. Na fuga, os criminosos fizeram disparos para o alto. Até o início da tarde, não havia pistas dos assaltantes. Horas depois do assalto, a gerência ainda fazia o levantamento do valor roubado.

De acordo com a Polícia Militar, as explosões danificaram a agência que tinha acabado de ser reformada após o último ataque com explosivos, ocorrido no dia 23 de março. Em janeiro deste ano, criminosos já haviam estourado uma agência do banco Santander na cidade. Em 2014, foram quatro explosões e outras três em 2003 - numa delas um policial foi morto. A frequência das ações tem obrigado usuários de serviços bancários a ser deslocarem para cidades distantes, já que agências de cidades vizinhas também são alvo constante de explosões.