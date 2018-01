Criminosos explodem agência e roubam R$ 400 mil no interior

SOROCABA - Um grupo armado invadiu uma agência do Banco do Brasil e explodiu o cofre central, na madrugada desta terça-feira, 10, em Miracatu, no Vale do Ribeira. Os criminosos explodiram também um caixa eletrônico e, segundo informação da polícia, roubaram pelo menos R$ 400 mil. Os homens estavam armados com fuzis e fizeram disparos para estourar os vidros da fachada da agência.

O ataque aconteceu por volta das 2 horas, e as explosões assustaram os moradores. Os bandidos fugiram em dois carros e deixaram cair algumas cédulas na saída da agência.

A Polícia Militar iniciou uma perseguição, mas os criminosos dispararam contra a viatura, fugindo em direção à Rodovia Régis Bittencourt. Ninguém ficou ferido. Nenhum dos assaltantes foi preso.